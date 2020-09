Musical e solidarietà: la Carisal scende in campo e affianca il Ruggi

La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana partecipa all’evento del 1° ottobre 2020 “RisuonaItalia” Tante piazze, una sola comunità: un concerto simultaneo di orchestre giovanili in 50 città, sedi di Fondazioni, che si apre con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni lanciata da Dafne ( Donor and Foundation s Networks in Europe).

Promosso da Acri (Associazioni di Fondazione e Casse di Risparmio Italiane) e realizzato con la media partnership di TGR Rai, l’evento vuole essere un’occasione per lanciare un’esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità, partendo dai tre elementi: Giovani, Cultura, Europa. La giornata verrà celebrata su diversi territori con svariate iniziative: mostre, eventi di piazza, presentazioni, incontri, tutti finalizzati a diffondere e promuovere l’operato delle Fondazioni di origine bancaria nei diversi campi di intervento. Il programma completo della giornata e delle dirette streaming sono disponibili sul sito www.risuonaitalia.it. Anche l’Acri, insieme all’Associazione La nuova Europa e al Comune di Ventotene, organizza un evento sull’isola di Ventotene (Lt), luogo in cui è nata l’idea di Europa unita, con un concerto a cura dell'ensemble della European Spirit of Youth Orchestra, composta da giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei. L’evento Acri, come quello di tutti gli aderenti alla Giornata, si aprirà alle ore 11.00 con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia di Beethoven.

Gli eventi a Salerno

Nell’ambito delle manifestazioni programmate a Salerno ed organizzate dalla Fondazione Carisal, si svolgerà alle ore 11.00 in streaming l’esecuzione dell’Inno alla gioia a cura della Classe di Violoncello ( M° Angelo Spinelli) del Liceo Alfano I di Salerno e alle ore 18.30, presso il Tennis Club CSI Salerno in via Lungomare Clemente Tafuri, un evento musicale e di raccolta fondi con un Concerto dell’Orchestra Scolastica Etno Popolare Alfano I per la Canzone Napoletana diretta dal M° Espedito De Marino. In occasione dell’evento pomeridiano, verrà lanciata la raccolta fondi, che proseguirà fino al 31 dicembre 2020, in favore del Reparto di Radioterapia pediatrica dell’ AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per l’acquisto di attrezzature sanitarie, in continuità con la raccolta effettuata dalla Fondazione Carisal nell’ambito della prima edizione del Festival della Filantropia a Salerno. Nel corso della manifestazione, è prevista la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico di Conoscere la Borsa ed. 2019, programmata per il 20 aprile 2020 e poi rinviata a causa dell’emergenza epidemiologica. Si tratta dei Team primi classificati a livello provinciale dell’Istituto scolastico “Trani- Moscati” di Salerno: “Trading Accademy” (Classifica Generale) e “Money” (Classifica sostenibilità). Alla manifestazione interverranno tra gli altri, il neo Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, i rappresentanti delle Istituzioni invitate, del Reparto di radioterapia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Salerno e delle Scuole coinvolte. Introdurrà la giornata il giornalista Fabio Setta.