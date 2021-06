Carmine padula sarà protagonista con l'orchestra suoni del sud ai templi di Paestum

L'Istituto comprensivo Viscont, in coerenza con quanto individuato nell'ambito del piano dell'offerta formativa, ha portato avanti, in presenza e in DaD, progetti di inclusione, musica d'insieme e musicoterapia. A conclusione di questi percorsi, il nostro Istituto ha pensato e programmato, in collaborazione con gli enti e con il supporto degli sponsor, un momento finale per sostenere e promuovere la cultura dell'inclusione e delle relazioni educative, organizzando una manifestazione/concerto al termine delle attività svolte in classe.

I dettagli



A tenerlo sarà il giovanissimo prodigio delle colonne sonore: il M° Carmine Padula, di soli venti anni. Dopo l’ultimo grande successo della Colonna Sonora del film “Chiara Lubich” (vincitore di oltre 10 premi nazionali ed internazionali per Miglior Colonna Sonora) e dopo essersi esibito davanti ai Grandi della Terra durante la cerimonia di apertura del G20 di Matera, il giovanissimo compositore Carmine Padula, prodigio delle Colonne Sonore e definito già dai media il successore del compianto Ennio Morricone (suo estimatore), farà tappa con il suo "Cinematic Sounds Tour". Sarà un viaggio sonoro nelle musiche più apprezzate di Padula, dalla musiche per la Tv della Serie “Ognuno è Perfetto” (Rai 1), passando per il cinema con le musiche del film “Guardami Così” fino all’ultima fatica televisiva con la colonna sonora di “Chiara Lubich”, non mancherà naturalmente un grande omaggio iniziale ad Ennio Morricone con le musiche che lo hanno reso immortale. Ad accompagnare Padula sarà l’Orchestra Suoni del Sud (diretta dal M° Gianni Cuciniello), che annovera prestigiose collaborazioni e diverse partecipazioni televisive, mentre la direzione artistica è affidata al M° Eduardo Caiazza. Prenderanno parte alla serata diversi personaggi dello spettacolo (attori, registi), che arricchiranno una serata che si preannuncia piena di emozioni!

