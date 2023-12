Vallo della Lucania, Carmine Padula in concerto con l’orchestra sinfonica nazionale del cinema

Il giovanissimo pianista e compositore Carmine Padula si esibirà in un’anteprima nazionale con l’orchestra sinfonica nazionale del cinema, in un concerto gratuito che si terrà giovedì 28 dicembre alle ore 21 presso il teatro De Berardinis a Vallo della Lucania. L’evento musicale nazionale prodotto dal Cilento Music Festival con la regia artistica di Lillo De Marco, ad ingresso gratuito, è inserito nel progetto “Dialoghi Mediterranei” co-finanziato dal Poc Regione Campania che comprendente i comuni di Vallo della Lucania, Centola (ente capofila), Ceraso, Cannalonga, Moio della Civitella e Novi Velia.

Il musicista

Carmine Padula, 23 anni, è uno tra i più famosi e giovani pianisti italiani, compositore e direttore d’orchestra italiano, pluripremiato nel mondo della musica legata alla cinematografia e noto per aver composto numerosissime colonne sonore delle fiction, dei cortometraggi, dei film e dei programmi televisivi, tutti targati servizio pubblico nazionale Rai. Un grande ritorno quello del compositore Padula a Vallo della Lucania dove, in anteprima nazionale, accompagnato dall’orchestra sinfonica nazionale del cinema, presenterà alcuni brani tratti dal film “La luce nella masseria” Tv Movie, che celebra i 70 anni delle trasmissioni Rai e “La lunga notte” che racconta la storia della fine del regime fascista, entrambe le musiche saranno poi trasmesse in prima serata nel mese di gennaio su Rai 1. L’orchestra sinfonica, diretta dal maestro Celestino Pio Caiazza eseguirà anche le colonne sonore scritte da Padula per: “Chiara Lubich”,” Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso", “La Sposa”,“Ognuno è perfetto”,“Stessi Battiti”. “Sono felice di ritornare nel teatro De Berardinis- spiega il giovane compositore italiano, Carmine Padula. -Vallo della Lucania è una città meravigliosa ed accogliente che con il suo teatro, sono tra i protagonisti del mio prossimo lavoro che andrà in onda a fine gennaio su Rai 1 intitolato “La Lunga Notte”. È emozionante- chiosa Padula- suonare quelle musiche proprio nel luogo dove sono nate e che insieme al mio repertorio cinematografico, renderanno magico il concerto”.