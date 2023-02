Ultimo appuntamento con il carnevale di Agropoli: il programma della giornata

Ultimo appuntamento con il carnevale di Agropoli. Dopo il bagno di folla del weekend di Carnevale e di martedì grasso, domenica la seguitissima kermesse chiuderà i battenti con due eventi da non perdere.

Il programma

Alle ore 10 appuntamento in Piazza Vittorio Veneto con "Aspettando Carnevale” e l'animazione per i bambini. Alle 15 Festa del Carnevale: Grande Corso Mascherato con postazione fissa dei fantastici Carri allegorici e Gruppi mascherati sul lungomare S. Marco e via Risorgimento.