Torna il Carnevale ad Agropoli: tutto pronto per la sfilata dei Carri e la Corrida

Si rinnova, dopo due anni di stop causa pandemia, l’appuntamento con il Carnevale di Agropoli. Un anno importante il 2023 in quanto la manifestazione, che piace a bambini e adulti, compie mezzo secolo. Gli eventi clou sono rappresentati dalle sfilate dei carri allegorici domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio. Torna anche l’appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio de “La Corrida”, in programma il 20 febbraio al Pala “Di Concilio”. Numerosi anche gli eventi collaterali, che vedranno il ritorno di Miss Carnevale, previsto il 12 febbraio; il coinvolgimento di altre aree cittadine come il centro storico.

Gli eventi

Tante le iniziative pensate e dedicate ai più piccoli e poi l’assoluta novità rappresentata dal Museo del Carnevale di Agropoli, che verrà allestito presso la Fornace di viale Lombardia. Un racconto lungo 50 anni, per rivivere tramite testimonianze storiche una tradizione tanto cara agli agropolesi e non solo. Si parte domani, domenica 5 febbraio con iniziative per i bambini al mattino, le audizioni de “La Corrida”; nel pomeriggio la presentazione dei bozzetti dei carri oltre all’inaugurazione del Museo del Carnevale presso la Fornace. Saranno otto i carri che sfileranno, oltre a Kajardin in apertura, gruppi mascherati, sbandieratori e majorettes. In particolare: carro per il 50esimo anniversario del Carnevale di Agropoli; I lego (Rione Portogallo – Isca di Solofrone); Il drago di carta (Eredita Carnaval 1980); Personaggio agropolese (Rione Giotto/Risorgimento); Scilla e Cariddi (Gromola – Capaccio Paestum); Non ci resta che piangere (Rione Moio); Thomas, il trenino dei bambini (via Risorgimento); Bing (Rione centro). Previste due nuove categorie quali innovazioni di questa edizione: un carro composto completamente di palloncini e uno in realtà aumentata (visibile tramite Qr code).