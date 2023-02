Ad Auletta il carnevale è "country": il programma dell'evento

Prezzo non disponibile

Ad Auletta il carnevale è country. L'appuntamento con l'evento organizzato dall'associazione equiturismo Tanagro di Auletta è per domenica 19 febbraio a partire dalle 14.30.

Il programma

Il ritrovo sarà in via Largo Cappelli. A seguire la sfilata dei carri allegorici e dei cavalli lungo le vie del paese. Dopo il corteo buffet presso la "Casa delle Parole" con animazione per i più più piccoli.