Carri, maschere e cosplayer, torna il carnevale sangiorgiese: il programma completo

A Castel San Giorgio ritorna il grande carnevale Sangiorgese. Sei carri allegorici, animazione, spettacolo e un'ospite d'onore: Antonella Arpa, la cosplayer più famosa d'Europa.

Il programma

Si parte sabato 18 Febbraio con la sfilata dei carri, che comincerà alle ore 15.00 da via Dante Alighieri per poi proseguire su Via Biagio Alfano, Via Garibaldi, Via Francesco Alfano e Via Dott. Pietro Fimiani. Domenica 19 febbraio alle ore 15, invece, partenza da Via Valesana,poi Via degli Iuliani, Via E. Lanzara e Via T.B. Lombardi. Martedì 21 febbraio il corteo carnascialesco partirà alle ore 15 da Via Luigi Guerrasio e proseguirà per Via Antonino Rescigno, P.zza Amabile, Via T.B. Lombardi. Alle 18.30 grande chiusura del Carnevale Sangiorgese in Piazza della Concordia con Antonella Arpa, la cosplayer più seguita in Europa. “È la festa della spensieratezza e dell'allegria, dei travestimenti e delle maschere, della sana voglia di divertirsi" ha affermato il sindaco Paola Lanzara.