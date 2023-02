Carnevale "retrò" a Castellabate: gli eventi in programma

Al via i festeggiamenti del Carnevale 2023 organizzati dal Comune di Castellabate in sinergia con l’associazione Ricreiamoci per la giornata di martedì grasso, 21 febbraio, in Piazza Lucia.

Il programma

A partire dalle ore 15 vi sarà uno spazio interamente dedicato ai bambini con animazione e giochi a cura di Fata Dodò. Alle ore 17 saranno le ballerine della scuola Espressione Danza protagoniste della scena con diverse esibizioni di ballo. Alle ore 18 saranno i comici Enzo e Sal di Made in Sud ad animare tutti grazie ai loro sketches dall’incontenibile allegria e ironia. A seguire la corrida di Carnevale presentata da Francesco Formicola con momenti di ballo a cura della scuola Body Dance darà a tanti dilettanti la possibilità di cimentarsi in performance artistiche di diverso genere. A partire dalla ore 20 si ballerà con la disco music a cura di Luca P. a conclusione di un’intensa giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento.