A Cetara torna il Carnevale: il programma completo

A Cetara torna il Carnevale. Il via ufficiale è fissato per sabato 18 febbraio presso la palestra comunale con la festa in maschera e la premiazione delle maschere più belle.

Il programma

La kermesse proseguirà domenica 19 febbraio alle ore 15 con la sfilata del gruppo di ballo per le vie del borgo con partenza da piazza Europa. Al termine della sfilata ci sarà l'intrattenimento in largo Marina. Lunedì 20 febbraio carnevale dei bambini con animazione presso la palestra comunale. Martedì 21 febbraio sarà la volta della sfilata del gruppo di ballo per le vie del borgo, con partenza da piazza Fontana. Sabato 25 febbraio gran finale con la sfilata del gruppo di ballo.