Villaggi del divertimento a Positano: aria di Carnevale

Giochi gonfiabili, spettacoli, musica e dance. Aria di Carnevale a Positano: due villaggi a tema per regalare ai bambini momenti di puro divertimento e tre appuntamenti con il teatro dei burattini, sempre in scena con uno spettacolo diverso.

Info utili

Si comincia il 27 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, in piazza dei racconti. Il rainbow village di Carnevale è aperto con giochi gonfiabili, personaggi mascotte, spettacolo per bambini e giochi educativi, musica, pop corn e tanto divertimento. L'1 marzo, Martedì Grasso, si replica in piazza dei racconti dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Il 4 marzo, dalle ore 16, nella piazzetta chiesa nuova, ecco il teatro dei burattini, fratelli Mercurio. In scena "Pulcinella e Don Gennaro", in un ritratto di mezzanotte e poi Pulcinella nella Danza degli spettri, alle ore 16. Agli stessi orari, il 5 marzo e il 6 marzo, rispettivamente in piazza Cappella (Montepertuso) e piazza Bellina (Liparlati), ecco "Pulcinella nello scongiuro dei diavoli", "Pulcinella e Don Felice in finalmente si va in galera", Pulcinella asino per Carolina e Pulcinella tra i pazzi.