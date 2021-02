Carnival english lab: tutto pronto per la mascherata su zoom

La British School Salerno ha organizzato una festa di Carnevale il 15 febbraio, alle ore 17. Sarà tutto trasmesso in modalità streaming, sulla piattaforma zoom.

I dettagli

E' necessario indossare la propria mascherina, poi spazio al divertimento la super teacher Saba in un laboratorio in lingua Inglese dedicato a tutti i bimbi dai 3 anni in su. Per info e contatti, ecco i numeri telefonici utili: 3409582598, 3923058066, 0899956945.