A Mercato San Severino torna il Carnevale: gli eventi in programma

Divertimento assicurato a Mercato San Severino per il Carnevale. Appuntamento domenica 19 e martedì 21 febbraio. Ad organizzare gli eventi l’associazione il Gabbiano Onlus, con il patrocinio del Comune di Mercato S.Severino, la collaborazione del Forum dei Giovani e del primo e secondo circolo didattico.

Il programma

Si parte domenica 19 alle 17 con la sfilata dei carri allegorici con raduno in via Campo Sportivo. Alle 21 aperitivo e dj set in piazza Cesare Battisti. Martedì 21, dalle 10 alle 13, "Noi e le scuole" con raduno in corso Diaz. Dopo la sfilata esibizione degli alunni delle scuole del primo e secondo circolo didattico in piazza Dante.