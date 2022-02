Carnevale con Gnomolandia: festa e colori a Cava de' Tirreni

Sabato 26 febbraio, dalle ore 19 alle 22, Gnomolandia in via Umberto Mandoli, a Cava de' Tirreni (telefono 3802355667) organizza il fluo party in maschera: bracciali e collane fluo, just dance e giro pizza.

Gli altri appuntamenti

Il 27 febbraio, dalle ore 18.30 alle ore 21, spazio al truccabimbi, pop corn e zucchero filato. Battaglia di coriandoli. Poi arriva Martedì Grasso ed ecco l'esplosione di colori. "Prenota il tuo gnometto, scrivono gli organizzatori. Carnival party, dalle ore 18 alle 21.