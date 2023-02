Tre giorni all'insegna del divertimento con il Carnevale Pellezzanese

Prezzo non disponibile

Dal 18/02/2023 al 21/02/2023

Pellezzano

Dopo il successo della passeggiata in maschera di domenica scorsa, continua il Carnevale Pellezzanese. L'appuntamento è per sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio a Coperchia e Pellezzano.

Il programma

La tre giorni di festeggiamenti partirà sabato 18 alle ore 18.30 presso il centro polifunzionale "Giovani+" di Coperchia, dove andrà in scena "Aladin - il musical geniale" a cura del BallettoArtNikè. Alla fine dello spettacolo party di Carnevale con tante golosità. Lunedì 20, sempre presso il centro polifunzionale di Coperchia, sarà la volta de "La mascherina", concorso per la maschera più bella e originale a cura dell'associazione "Teatro e vita Giuseppe Gioia". A chiudere, martedì 21 alle ore 21 in piazza Di Vittorio a Pellezzano, la sfilata del carro allegorico "La casa di carta" ed il gran finale con la morte di Re Carnevale.