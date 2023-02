"Carnevale in città": tre giorni di festa a Pontecagnano Faiano

Orario non disponibile

Quando Dal 19/02/2023 al 26/02/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Pontecagnano Faiano

Tre giorni di festa a Pontecagnano Faiano per il Carnevale. L'appuntamento è per domenica 19, martedì 21 e domenica 26 febbraio.

Il programma

Questo il programma completo di "Carnevale in città":

- domenica 19 Febbraio

ore 9:30, Faiano, sfilata carri, raduno via C. Pisacane

ore 14:30, Pontecagnano, sfilata carri, raduno via S. Pertini

- martedì 21 Febbraio

ore 14:30, Pontecagnano, sfilata carri, raduno via S. Pertini

- domenica 26 Febbraio

ore 9:30, Pontecagnano, sfilata carri, raduno via S. Pertini

ore 14:30, Picciola, sfilata carri, raduno p.zza Padre Miori