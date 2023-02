"Carnival 2023" a Matierno, con Retake e Galahad: appuntamento il 25 febbraio

Si terrà il 25 febbraio, a partire dalle 9.30, la colorata iniziativa sociale ideata da Retake Salerno, in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad, Voglio un Mondo Pulito e la Caritas di Matierno. I ragazzini del Centro per la Legalità, infatti, si uniranno ai volontari di Voglio un Mondo Pulito e di Retake per ripulire alcune zone del quartiere che versano in pessime condizioni a causa dell'inciviltà. Inoltre, una truccatrice renderà più divertente la giornata delle più piccole, mentre i direttivi delle realtà sociali, presso l'oratorio della chiesa Nostra Signora di Lourdes di Matierno, programmeranno nuove azioni da mettere in campo insieme.

E, ancora, Retake donerà al parroco di Matierno, don Marco Raimondo, un canestro per i bambini del quartiere e una casetta per impollinatori che sarà collocata nell'orto parrocchiale di Cappelle. Insomma, quella del 25 febbraio si prospetta una mattinata ricca di profondi significati, all'insegna dell'allegria e dei sorrisi del periodo di Carnevale. A lanciare esempi virtuosi, sognando un mondo migliore, saranno, infatti, ancora una volta i più giovani, nell'ottica di promuovere nuove sinergie e impegnarsi per una comunità più giusta. Info>>>Clicca qui