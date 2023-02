Si accende il Carnevale: a Roccapiemonte quattro giorni di festa

Fate, protagonisti del jet set, animali fantastici o personaggi dei cartoni animati animeranno quest’anno anche le strade di Roccapiemonte. Dal 18 al 21 febbraio, infatti, sono previsti 4 giorni di festa ed allegria all’insegna della festa più “pazza” dell’anno.

Il programma

Ad aprire i festeggiamenti, il 18 febbraio, ci sarà la rappresentazione teatrale “E…se fosse vero?” presso l’I.C. Monsignor Vassalluzzo. Sarà poi la volta della più classica sfilata per le strade cittadine in programma domenica 19. Lunedì 20 è tempo di festa in maschera al Centro Sociale, per poi concludere le “danze” il giorno di martedì grasso con il concorso “la mascherina più bella” Guest star della manifestazione i fratelli Ferraiolo con il loro storico Teatro dei Burattini. Pluripremiati in tutta Italia, fino a ricevere l’onorificenza di cavaliere della Repubblica nel 2008, sono veri e propri ambasciatori della cultura e del sorriso. Con gli iconici personaggi della commedia dell’arte, dal 1860 fanno sognare i bambini di ogni età. Il 19 febbraio sarà possibile assistere ai loro spettacoli in piazza Zanardelli, lasciandosi coinvolgere dagli irriverenti racconti di Pulcinella e i suoi compari. Le associazioni che parteciperanno alla manifestazione sono: Comitato Santa Maria delle Grazie, Vituosi di San Potito, Befamily di Maria Ferrara, Gianburrasca, Centro danza Ravaschieri, Equestrian Le Tufare di Anna Ciancone, Cuore mente e forza, Anspi.