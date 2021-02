Pasta frolla, cioccolato e mascherine: è tutto pronto, on line, per Carnevalentino

Una serie di appuntamenti in diretta o streaming direttamente a casa dei bambini, divertenti, musicali e conviviali per la famiglia

Una serie di appuntamenti in diretta o streaming direttamente a casa dei bambini, divertenti, musicali e conviviali per la famiglia. E' tutto pronto per Carnevalentino.

I dettagli

L'idea è festeggiare il Carnevale ma anche San Valentino. Una grande festa on line dove i bambini, ma anche gli adulti potranno mascherarsi, potranno fare dei laboratori creativi, cucinare insieme a noi, ballare, festeggiare. Una grande festa, dove i partecipanti avranno a disposizione contenuti multimediali per passare in allegria le loro giornate, per ballare e festeggiare San Valentino ed il Carnevale.



Il programma

Il 7 febbraio, scuola di Baby Dance-Laboratorio “Mascherine di Carnevale in pasta frolla”. Il 14 febbraio, spazio a Re Carnevale e alle più belle storie d’amore delle favole - Laboratorio “ I baci al cioccolato”. Il 16 febbraio, mega party di Carnevale on line, premiazione della maschera più originale. Per prenotare, inviare un messaggio whatsapp al 3272540679.