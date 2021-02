Saremo Alberi si prepara a festeggiare Carnevale: laboratorio a distanza

Alle ore 17.30 sarà possibile collegarsi alla pagina Facebook di Saremo Alberi. E' necessario, però, munirsi preventivamente del materiale che occorrerà per la realizzazione delle attività previste dal laboratorio

Martedì 16 febbraio torna il laboratorio a distanza con la libroteca Saremo Alberi. Il tema sarà all'insegna delle maschere e del sorriso, dedicato a Carnevale.

Info utili

Alle ore 17.30 sarà possibile collegarsi alla pagina Facebook di Saremo Alberi. E' necessario, però, munirsi preventivamente del materiale che occorrerà per la realizzazione delle attività previste dal laboratorio. E' possibile, dunque, ordinare il kit e ritirarlo entro sabato 13 febbraio presso la sede della libroteca, in via Santa Margherita, a Salerno.