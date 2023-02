Si chiude il "Carnevale del Sele": il programma delle ultime due giornate

Tutto pronto per i due giorni di chiusura del Carnevale del Sele ad Eboli. Sabato 25 alle 15 le maschere allegoriche si ritroveranno presso il centro commerciale Le Bolle e alle 17 sfileranno nel centro cittadino di Eboli. Domenica, invece, la sfilata, si terrà a Santa Cecilia dalle 11:30 fino alle 19. Ad accompagnare le sfilate, ormai da anni, ci sarà la Farsa di Don Annibale e gli sbandieratori Città di Eboli.

Un grande ritorno

“Dopo due anni di fermo - spiega Paolo Di Lorenzo dell’associazione Seleventum - abbiamo voluto riprendere la tradizione del Carnevale nella nostra Città. Un momento di divertimento e di coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Nonostante il poco tempo per organizzarci, vogliamo regalare alla nostra città un momento di aggregazione e ci siamo riusciti grazie all’impegno delle associazioni e delle tante persone che in 15 giorni hanno realizzato le maschere allegoriche che sabato e domenica invaderanno la nostra città. Ma per questo fine settimana c’è una sorpresa in più, altri carri allegorici dei comuni limitrofi ci accompagneranno in queste due sfilate, proprio perché il Carnevale del Sele vuole coinvolgere tutti i comuni limitrofi".