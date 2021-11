Cartoon Day nell'oasi Alento: i bambini incontrano i supereroi

Prezzo non disponibile

Il 6 e il 7 novembre, l'oasi fiume Alento di Prignano Cilento ospita Cartoon Days. I bambini potranno giocare in spensieratezza ed i gernitori potranno godersi momenti di relax.

I dettagli

E' possibile prenotare l'ingresso al seguente link: https://www.bookingoasialento.it/servizi/cartoon-day-ticket-2/ Il pacchetto pranzo e ingresso è prenotabile al seguente link https://www.bookingoasialento.it/servizi/cartoons-lunch-pacchetto-pranzo-2/ L'oasi propone tour in bus elettrico, noleggio auto elettriche, equitazione, area picnic attrezzata, tiro con l'arco, sentieri per passeggiate tra i bellissimi colori autunnali, escursioni in canoa, orto botanico, gli alpaca.