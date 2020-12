Dicembre on line: la casa del contemporaneo presenta arte, danza, libri

La casa del contemporaneo "porta in scena" un mese di appuntamenti on line, nel rispetto delle regole anti Covid e del distanziamento. Si comincia sabato 5 dicembre alle ore 19 con la presentazione del catalogo on facebook live, "Fragile", una mostra di Antonella Romano. L'autrice interverrà insieme alla curatrice Anna Cuomo. Edito da arte’m; prodotto da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo.

Il contenuto

Ritrovandosi magicamente nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, Palazzo Fondi, ad aprire l’incontro virtuale sarà la performance di danza di Sara Lupoli (regia di Pietro Di Francesco) in una conversazione muta ma eloquente con le sculture di Antonella Romano. I costumi di scena sono gentilmente concessi da Fondazione Teatro di San Carlo; la produzione è Le Nuvole / Casa del Contemporaneo. In diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa del Contemporaneo e arte’m e condivisa sui profili social di Napoli Teatro Festiva Italia e Palazzo Fondi - evento gratuito.

Gli altri temi



Domenica 6 dicembre, ore 19, diretta streaming su Facebook, spazio a "Jucature - i giocatori" di Pau Mirò, traduzione e regia di Enrico Ianniello con Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Renato Carpentieri, Marcello Romolo; produzione Teatri Uniti. Ad introdurre questo mediometraggio sarà Andrea Carraro che per l’occasione ha intervistato il regista Enrico Ianniello e il cast. Premio Ubu 2013 come miglior testo straniero, "Jucature" propone una tragicomica vicenda, tratta dal pluripremiato testo Els Jugadors, che vede protagonisti quattro uomini di mezz’età ed i loro fallimenti, le loro frustrazioni. In diretta sulle pagine Fb di Casa del Contemporaneo, Teatro Ghirelli e Teatri Uniti, nell'ambito della programmazione de "Il club della lettura” l’appuntamento riprende il focus sulla drammaturgia catalana previsto al Teatro Ghirelli di Salerno “Rua catalana”. Spazio alla danza, il 7 dicembre. Alle ore 19.30, serata finale in diretta su Facebook da Sala Assoli. Il tema è Residanza, a cura di Movimento Danza; finalisti Marco Casagrande, Marco Munno, Marta Giovanna Tabacco;

ospite Nicolas Grimaldi Capitello, vincitore 2019. In diretta dalla Sala Assoli di Napoli la serata finale dell’ottava edizione del bando Residanza - La casa della nuova coreografia dedicato ai giovani coreografi under 35. Condotto come sempre da Elisabetta Testa, l’evento prevede gli artisti in presenza e la giuria - con il pubblico - in diretta streaming sui canali web e social di Movimento Danza. L'evento è gratuito, realizzato nell’ambito del progetto Gap! Change! Now! Projects for the next dance generation 2018/2020 con il sostegno del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo – Regione Campania.