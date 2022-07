Casal Velino, al via "Incontri d'autore": apre Marisa Laurito

Al via giovedì 28 luglio "Incontri d’Autore 2022. Serate letterarie a Casal Velino”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Casal Velino in collaborazione con la Delia Agenzia Letteraria.

La prima serata

Ad aprire l'edizione 2022, giovedì alle 21.30 in piazza Marconi, Marisa Laurito, che per l'occasione presenterà “Una vita scapricciata” (Rizzoli), insieme a Pasquale Gallo, autore di “Dal primo all’ultimo sguardo” (Lastaria Edizioni). Una chiacchierata per raccontare la sua lunga carriera ed i tanti incontri che l'hanno carattereizzata.