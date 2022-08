Un incontro a Casalbuono per ricordare Falcone e Borsellino

Una serata in memoria di Falcone e Borsellino. Appuntamento a Casalbuono, martedì 16 agosto alle 21, con "Parlate della mafia. Ricordare e conoscere per combattere”.

Gli ospiti

A partecipare all'incontro il Prefetto, Francesco Russo, e Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina, impegnato quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata. Ad introdurre la serata i saluti del sindaco Carmine Adinolfi. Dialogherà con il Prefetto Giusi Gallotto. Un appuntamento da non perdere per onorare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e per rinnovare e far rivivere quel coraggio e quell’impegno, consolidando consapevolezza e senso civico.