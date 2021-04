I casali della nocciola: al via l'escursione da Capitignano a Sieti

L'associazione Il Duomo Trekking ha organizzato una escursione all'insegna della natura e del relax, sabato 1 maggio dalle ore 9 alle 11.30. Il tema è "I casali della nocciola".

Il programma



Un itinerario nel cuore dei Monti Picentini, che porterà alla scoperta di due realtà come Capitignano e Sieti, all'interno del Comune di Giffoni Sei Casali. Siamo nel cuore del verde e dell'acqua, ma soprattutto nel cuore della "tonda", la famosa nocciola igp di Giiffoni. Il sentiero partirà dal centro del borgo di Capitignano e, addentrandosi inizialmentei nei suoi vicoli, sarà percorsa una strada carrabile che in un km circa di strada (in pendenza), condurrà alle mulattiere che si affacciano verso le montagne dell'Irpinia e della Valle dell'Irno. Lo scenario suggestivo tra noccioleti e castagne, farà in modo che l'escursionista respiri in un contesto totalmente differente dalle classiche escursioni, approcciando il suo cammino ad un incontro tra il moderno e l'antico. Boschi verdi, coltivazioni e in lontananza il borgo di Sieti. Iniziando successivamente ad un lunga mulattiera in piano, una leggera discesa, si giungerà ad un fontanile e di lì a poco, passando al fianco di una chiesa antica, ecco la bellezza di Sieti, paese albergo. Un viaggio nel tempo, nella storia e nel fascino di uno dei borghi più belli dei Monti Picentini, effettuato con un dolce camminare immerso nella tranquillità e serenità del paese. Per info e prenotazioni: 3348603428. Costo 15 euro.