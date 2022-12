Aria di magia a Salerno, inaugurata la casetta di Babbo Natale sul lungomare 

Taglio del nastro, oggi, sul lungomare di Salerno, per la casetta di Babbo Natale. Il presidente provinciale ed il segretario di Cna Salerno, Lucio Ronca e Simona Paolillo, hanno partecipato all'inaugurazione dell'evento, accolto subito con entusiasmo dai più piccoli. Tanti bimbi in fila, contenti di farsi la foto con Babbo Natale e consegnare la loro letterina.

I dettagli

L'iniziativa, promossa da Cna Salerno e dalla Cciaa come evento collaterale nell’ambito del cartellone dell’edizione 2022/2023 di Luci d’Artista, dunque, incanterà grandi e piccini con la dimora di Santa Claus, nei giorni 17, 18, 21, 23, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Grazie al supporto della società Nientedimeno di Giovanni Brancaccio, non mancheranno performance di diversi artisti di strada provenienti da tutt'Italia. Gli show sono in programma il 15, il 16, il 20 e e il 22 dicembre alle ore 18. La casetta resterà aperta fino all’8 gennaio ed ospiterà il 5 e 6 gennaio anche l' arrivo della Befana. In programma, pure esibizioni itineranti con altre zone della città, alias in Piazza Gloriosi a Torrione Lino Street Circus, in Corso Vittorio Emanuele i Nientedimeno Swing Band e Trasformismo di Carta, in via Trento, presso Farmacia Pavese, Gennaro One man show. Tanta curiosità.