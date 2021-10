E' tempo di castagne: laboratorio, fattoria e caccia al tesoro per bambini

Domenica 24 ottobre. Villapiana Country House ospiterà una giornata dedicata alla castagna, il cibo autunnale per eccellenza. Il programma della giornata, organizzata in collaborazione con Movida in Tour e pensata per bambini e famiglie, prevede anche una visita guidata in fattoria didattica.

I dettagli

Tutto inizierà alle ore 12: accoglienza e benvenuto, visita guidata, gustosi menù d'autunno proposti dallo chef, musica della tradizione e foto divertenti vintage in regalo, simpatica caccia al tesoro "alla ricerca delle castagne", laboratorio del riciclo per bambini, giochi e sport immersi nel castagneto. Il menù adulti costa 35 euro e quello per bambini costa 15 euro. E' inclusa l'animazione per bambini da 3 a 12 anni. Le prenotazioni sono limitate ed è possibile effettuarle al numero telefonico 0895683016 oppure ai numeri 3381201219 e 3931418839.