Castel San Giorgio: tre giorni di cultura, letteratura e cinema al Festival del Noir-Premio Jean Claude Izzo

Castel San Giorgio si prepara a vivere la tre giorni, 25, 26 e 27 maggio 2023, all'insegna della Cultura, del Cinema, della Letteratura e del Fumetto racchiusa all'interno del Festival del Noir-Premio Jean Claude Izzo.



"Sei anni fa, insieme all'assessore alla Cultura Antonia Alfano, lanciammo una sfida, decidendo di investire nella Cultura e soprattutto nelle radici del nostro territorio, scegliendo di ricordare ed omaggiare una figura che tanto ha dato al mondo della letteratura e della cultura-dichiara il sindaco Paola Lanzara - Jean Claude Izzo, figlio di un emigrante sangiorgese,Gennaro Izzo, divenuto poi il padre di un nuovo genere letterario, il noir mediterraneo, ha ispirato il nostro Festival che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. Martedì prossimo 23 maggio, alle ore 11.30, al palazzo di città, terremo una conferenza stampa per illustrare, nei dettagli, il programma della rassegna alla quale l'assessore Alfano ha lavorato con grande impegno.Ospite d'onore di quest'anno sarà Michele Placido, il noto attore, regista e sceneggiatore italiano. Durante i talk mattutini con gli studenti ci saranno due importanti incontri con gli autori : Antonella Arpa, la cosplayer più famosa d'Europa e l'influencer più seguita in ambito cosplay e il fumettista Raffaele Sorrentino. Antonella Arpa, giovane talento del nostro territorio, presenterà "La Carta del Fuoco", pubblicato da Mondadori Comics, fumetto in cui è protagonista nei panni di Himorta. Affianco ad Antonella Arpa ci sarà Mirko Milone, docente della scuola di fumetto di Roma. Raffaele Sorrentino, fumettista, autore di Fehida insieme a Tommaso Renzoni, presenterà il fumetto liberamente ispirato a fatti reali e che narra com'è vivere e morire dentro una faida di 'ndrangheta, in una spirale di sangue capace di annientare i sogni, i desideri e le speranze di tutti coloro che ne fanno parte. A dialogare con Sorrentino e gli studenti saranno il prof. Vincenzo Salerno, docente del dipartimento di studi umanistici all'Università degli Studi di Salerno ed il giornalista Salvatore De Napoli. Non mancheranno gli spettacoli con l' esibizione della compagnia teatrale Primo Mito, laboratori ed animazione per ragazzi e, grande chiusura, con Michele Placido, fresco vincitore del David di Donatello, regista ed attore di fama internazionale".