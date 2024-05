Musica, divertimento e gastronomia: a Castellabate torna "Lungomare Vivo"

Castellabate, per il terzo anno consecutivo, è pronta ad accendere le sue domeniche di maggio con l’ormai consolidata manifestazione “Lungomare Vivo”. L’iniziativa, che ha riscosso sempre grande successo, vedrà il lungomare di “Punta dell’Inferno” animarsi con una serie di eventi rivolti a tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi. L’appuntamento è fissato e si articola in tre date: 12, 19 e 26 maggio. Tre domeniche caratterizzate dalla presenza di intrattenimenti musicali, spettacoli e animazioni per i bambini, mercatini dell’artigianato, ma anche esposizioni d’arte e prelibatezze culinarie del territorio. Il tutto si concluderà, il 26 maggio, con lo spettacolo del noto attore e cabarettista napoletano, Ciro Giustiniani. “Lungomare Vivo” apre ufficialmente le porte all’estate 2024 a Castellabate, dando modo a cittadini e turisti di perdersi tra le bellezze del litorale costiero e l’incantevole scenario che solamente i tramonti sul mare riescono a regalare. Per l’occasione, l’intero lungomare sarà completamente pedonale.

Lungomare vivo

“A Castellabate si respira già aria d’estate e con “Lungomare Vivo” ci addentriamo in quello che sarà il ricco calendario di eventi che stiamo mettendo a punto per la nuova stagione. Questo evento è stata una scommessa vinta dalla nostra Amministrazione e, anno dopo anno, vogliamo portarla avanti crescendo sempre di più. Non c’è cosa più bella che lasciarsi trasportare dalle tante proposte che allieteranno le domeniche di maggio a Castellabate, per vivere in serenità e divertimento un lungomare ricco di sorprese”, sostiene il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.