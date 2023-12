Natale a Castellabate: il programma completo degli eventi

Pronto il calendario degli eventi natalizi che si svolgeranno a Castellabate nel mese di Dicembre e Gennaio. Tante e diverse manifestazioni organizzate dal Comune di Castellabate, dalle tante associazioni locali e dalla diverse Parrocchie per rendere indimenticabile il Natale in questo anno così speciale per tutto il territorio. Sarà proprio l’inaugurazione dei Mercatini di Natale al Borgo e l’accensione delle luminarie programmata per il1 dicembre alle ore 16:30 a far assaporare e respirare l’aria natalizia in un contesto così unico e caratteristico. Tutto il territorio di Castellabate, grazie all’impegno e all’entusiasmo collettivo profuso, sarà animato durante tutte le festività natalizie che si concluderanno, come da tradizione, il 6 Gennaio.

Castellabate, vero gioiello del Cilento, è meta da visitare, scoprire ed amare tutto l’anno soprattutto nel periodo natalizio.

“Un ricco calendario che ci accompagnerà durante tutto il periodo natalizio, dai primi giorni di Dicembre fino al 6 Gennaio. Questo anno così speciale per tutto il territorio di Castellabate si concluderà con tanti e differenti eventi frutto di grande lavoro di squadra. Siete tutti invitati a Castellabate per vivere emozioni uniche ed indimenticabili a Natale” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Natale è il periodo più bello dell’anno e quest’anno a Castellabate lo sarà ancor di più. Vogliamo rendere Castellabate meta ambita anche d’inverno, soprattutto nel periodo di Natale in cui Castellabate sembra brillare di luce nuova e particolare. Insieme festeggeremo e ci divertiremo in tutto il territorio, ravvivando l’intera economia locale” afferma l’Assessore Nicoletta Guariglia.

“Quest'anno anno come amministrazione abbiamo fatto uno sforzo in più per la realizzazione dei mercatini, ma abbiamo comunque voluto organizzare eventi per i più piccoli. Il ringraziamento più grande non può non andare alle associazioni e alle parrocchie che contribuiscono a rendere questo calendario variegato e ricco” dichiara il Consigliere Clemente Migliorino.

Il programma