Il Paradiso di Dante al Castello di Arechi: magia sotto le stelle

Il Paradiso al Castello Arechi e L’Inferno di Dante alle Grotte di Castelcivita chiudono l’estate 2020 con una formula spettacolo più cena, in totale sicurezza. Per un turismo culturale in Campania sicuro ed esclusivo, la Tappeto Volante propone il Paradiso di Dante al Castello Arechi di Salerno il 5 settembre e l’Inferno a Castelcivita il 12 settembre. Terza delle Cantiche della Divina Commedia è il Paradiso. La Tappeto Volante, in collaborazione con il Castello Arechi, presenta questa avventura in uno scenario di straordinaria bellezza storica e paesaggistica. Qui Dante accoglie gli spettatori e li accompagna attraverso il viaggio forse meno conosciuto, ma più poetico, del Sommo Poeta.

I dettagli

Sabato 5 settembre, eccezionalmente, torna il Paradiso di Dante al Castello Arechi di Salerno con possibilità di una formula spettacolo più cena a base di prodotti tipici cilentani, sulla terrazza panoramica più bella ed esclusiva della Campania, da dove è possibile ammirare contemporaneamente la Costa Cilentana e quella Amalfitana. Turni dalle ore 19 alle 22 e ingressi contingentati, solo su prenotazione, e in sicurezza, ogni 30 minuti. L'inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita è uno spettacolo-evento che, da 15 anni, diffonde tra le generazioni più o meno giovani la figura e l'opera del Sommo Poeta, utilizzando l'incantevole scenario delle Grotte di Castelcivita, nel cuore delle "Dolomiti del Cilento", a pochi chilometri dalla Costiera Cilentana e dalla Valle dei Templi di Paestum. Sabato 12 settembre va in scena l'ultima recita per questa estate post covid-19 dell'Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita, con turni dalle ore 19 alle 22 e ingressi contingentati e in sicurezza, ogni 30 minuti per gruppi di massimo 25 persone. Anche in questo caso è prevista la formula spettacolo più cena degustazione con prodotti tipici del Cilento e vino al Ristorante delle Grotte Di Castelcivita.

Info utili

Gli spettacoli hanno un costo di 15 euro, il pacchetto completo spettacolo Paradiso più cena ha il costo di 50 euro a persona, mentre lo spettacolo Inferno più cena è proposto a 40 euro. Per entrambi gli spettacoli, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 081 863 1581 – 339 1888611 o all’indirizzo email info@tappetovolante.org. Per maggiori informazioni: www.tappetovolante.org.

