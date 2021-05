"Ridiamo vita al Castello" Fienga: tutti a rivivere il duello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Associazione "Ridiamo vita al Castello" ha come obiettivo la tutela e valorizzazione del Castello del Parco-Palazzo Fienga. Con il suo carico di storia questo inestimabile patrimonio artistico-archeologico nonché paesaggistico, tenendo conto anche della Collina del Parco, rappresenta una risorsa per tutta la comunità locale in termini di crescita socio-culturale. Da tali presupposti nasce il progetto "Visitiamo il Castello" che attraverso una serie di appuntamenti il primo, sabato 29 e domenica 30 Maggio 2021, permette ai visitatori di apprendere le vicende storiche che hanno interessato la nostra terra, dalla fondazione etrusca della città di Nocera fino ai giorni nostri. Ringraziamo il Comune di Nocera Inferiore per aver promosso ed organizzato l'apertura del maniero nocerino ogni fine settimana e la Fondazione Carisal "Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana" per il patrocinio morale a questa iniziativa.

Domenica 30 Maggio rievocazione di un duello con riproduzione di armi e costumi medievali a cura dell'Associazione "Il Vermiglio Fantasia Cultura e Spettacolo".

Prenotarsi ad una visita guidata è semplice, basta inviare un messaggio sulla pagina Facebook dell'Associazione "Ridiamo vita al Castello", lasciando un recapito telefonico ed un nominativo.

Le visite guidate gratuite partono ogni ora

Sabato> (16:00 - 17:00 - 18:00)

Domenica> (10:00 - 11:00 - 12:00)