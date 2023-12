Pontecagnano, causa impegni istituzionali la seconda data della tombolata della beneficenza si svolgerà il 28 dicembre

Causa impegni istituzionali la seconda data della TOMBOLATA DELLA BENEFICENZA, si svolgerà il 28 Dicembre!

90 numeri, un tabellone e una città solidale !!!

In occasione del Natale 2023 la pubblica Assistenza A.S.A.D. PEGASO organizza una tombola della solidarietà con l’intento di destinare i fondi raccolti al ripristino di attrezzature e automezzi danneggiati dall’intenso uso nel periodo covid.

Un modo divertente per stare insieme durante le festività e sostenere le attività dell’Associazione.

Nel periodo di dicembre si terrà presso la sede della Pubblica Assistenza A.S.A.D. PEGASO sita in Piazza Giuseppe Garibaldi 49, Pontecagnano Faiano (SA) la:

“TOMBOLA DELLA SOLIDARIETA’ “.

Il Programma:

Seconda e ultima tombolata

28 dicembre dalle ore 19.30 alle 22.00

Costo € 2 per persona, x giro di tombola Il costo include 2 cartelle.

Per ogni cartella in più il costo è di € 1.



Vi aspettiamo numerosi!!!