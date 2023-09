Cava de' Tirreni, tornano i giochi equestri con la Quintana Metelliana

A distanza di otto anni anni va in scena la Quintana metelliana. I Cavalieri Città Regia oggi, alle ore 19 al campo sportivo Santa Lucia, si esibiranno in giochi equestri e caroselli. La Quintana Metelliana consiste nella gara tra 8 cavalieri che, con l’aiuto di un’asta lunga (lancia), cercheranno di infilare un anello posizionato tra le mani di un manichino che simboleggerebbe un saraceno. I cavalieri percorreranno un percorso prestabilito (lizza o carriera) sulla distanza di 5 passaggi, al termine dei quali chi avrà infilato il maggior numero di anelli sarà dichiarato vincitore.

La storia

Nel 1997 la grande passione per i cavalli ha condotto alla formazione dei Cavalieri Città Regia. Il gruppo ha partecipato, nell’edizione 2005, alla rassegna nazionale delle regioni a cavallo “Leonessa d’Italia”, riscuotendo un notevole consenso e ricevendo il premio dalla critica per la propria eleganza e tecnica. Ha preso parte inoltre, nel 2014, al Gran Galà d’oro di Verona. I Cavalieri Città Regia si distinguono in manifestazioni di rilievo regionale e nazionale. Il gruppo, aggregato F.I.S.E., si pone come obiettivo quello di trasmettere a tanti giovani, tramite la disciplina dell’equitazione e del folklore, il proprio amore verso i cavalli.