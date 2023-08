Cava de' Tirreni, Horseland Ranch presenta "A cavallo di Ferragosto"

A cavallo di ferragosto!

Alla vigilia della festività annuale per antonomasia, ovvero lunedì 14 agosto dalle ore 18:00 l’Horseland Ranch aprirà le porte a tutti gli ospiti che vogliono vivere un esperienza serale in fattoria in piena serenità e armonia. Ci sarà la possibilità di godersi della bellezza che il centro offre e di vivere a pieno il contatto con la natura.

La visita guidata alla struttura sarà curata da personale esperto che illustrerà a grandi e bambini lo

stile di vita degli animali , mettendo tutti a proprio agio per creare la giusta interazione tra le parti.

Chiaramente, ognuno avrà l’opportunità di montare a cavallo e prendersene cura dando a loro il

fieno, particolare attenzione sarà riservata ai neofiti.

Sempre all’interno degli ampi spazi verdi che il podere offre, al calar del sole ci sarà l’esibizione dell’attore e artista Sergio MARI che sfoggerà un esilarante spettacolo teatrale e giusto per essere in tema ci farà conoscere il suo pappagallo Borotà.

L’imperativo comune è relax e divertimento all’interno di quest’ambiente “caldo”, accogliente e



Esperienza da vivere e da provare.