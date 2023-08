Cena di Ferragosto speciale a "Casa Coloni": il menu fra Cilento e Asia dello chef Luigi Coppola

Prezzo non disponibile

Martedì 15 agosto Casa Coloni, il ristorante gastronomico del boutique hotel Tenuta Duca Marigliano di Paestum, in occasione del Ferragosto propone una cena speciale firmata dallo chef Luigi Coppola: sia gli ospiti dell’hotel che i non residenti avranno l’opportunità di prenotare il proprio tavolo per trascorrere una piacevole serata all’insegna della contaminazione.

Il menu

Protagonista la cucina sperimentale dello chef, piatti originali nati dalla perfetta combinazione di sapori e tecniche di cottura asiatiche con materie prime cilentane: il miso giapponese, ad esempio, incontra il garum di pomodoro campano mentre i gyoza (tipici ravioli giapponesi) sposano il provolone del monaco e il polpo verace.

Menù di Ferragosto

Antipasto

Catalana ossidata, garum di pomodoro, miso

Primo

Gyoza, XO di polpo, provolone del monaco, basilico

Secondo

Melanzana al pepe verde, pesce azzurro, pil pil

Dessert

Fragole, panna e champagne

Costo della cena 70 euro euro p. p. (bevande escluse)