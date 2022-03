La cena greca e il violino di Felice D'Amico: è tutto pronto a Cava de' Tirreni

L'appuntamento è a Cava de' Tirreni in via Pietro Formosa, 4. Il 25 marzo, dalle ore 20.30, il ristorante Nonna Nannina proporrà cena greca e ha invitato come ospite speciale il violinista "pazzo", come lui stesso ama definirsi.

L'ospite

Entrerà in scena Felice D'Amico, pronto ad intrattenere il pubblico con le proprie performance, i virtuosismi. L'evento si svolgerà nel rispetto del distanziamento anti Covid e sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere contattando il numero telefonico 089341190.