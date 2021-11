Disco inferno, su il sipario: cena spettacolo al "Le Gopi" di Cava de' Tirreni

Prezzo non disponibile

Il 27 novembre continua in prima classe e in grande stile il sabato notte del Le Gopi di Cava de' Tirreni. A partire dalle ore 22, nel locale completamente rinnovato e centro della movida, si terrà la cena-spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia. La cena spettacolo sarà accompagnata dal live-show dei Disco Inferno.

Possibilità di scegliere tra tavoli cena, drinkeria e champagneria. La prenotazione è obbligatoria e la disponibilità dei posti è limitata per le attuali disposizioni di legge per il contrasto del Covid19. Green pass obbligatorio. Prenotazione in anticipo e obbligatoria al numero telefonico 3405195373 oppure al 3450926046.