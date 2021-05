Cena nell'oasi e notte in tenda: Lake Experience sulla spiaggia del Cilento

Il fascino del tramonta con vista lago, il gusto di una cena nel cuore verde del Cilento. Ecco il "menù" di una sera di svago e relax organizzata nell'oasi del fiume Alento, sabato 22 maggio.

I dettagli

L'evento, denominato Lake Experience, prevede l'escursione in canoa al tramonto, la cena sulla spiaggia che "affaccia" sul lago, notte in tenda, colazione, seconda escursione in canoa. Il costo è 49 euro a persona.