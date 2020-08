Dinner-show alle "Rocce Rosse": cena e spettacolo a Salerno

Sabato 22 agosto continua in grande stile la stagione estiva targata Rocce Rosse alla spiaggia del Lloyd's Baia Hotel di Salerno. Come ogni sabato, spazio alla "Dinner-Show". Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato. Luci, colori e performance dei migliori gruppi di animazione nazionali. Ingresso solo su prenotazione. Tavolo cena e champagneria. Invfo e prenotazioni al numero telefonico 345 0926046. Rocce Rosse si trova in zona porto, a Salerno.