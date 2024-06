Pagani, il centro commerciale Pegaso compie 21 anni: tutti gli eventi in programma

E’ iniziato il conto alla rovescia per la grande festa del centro commerciale Pegaso, che festeggia 21 anni di attività. Il centro commerciale paganese, ormai punto di riferimento con i suoi 40 negozi per gli amanti dello shopping di tutto l’agro-nocerino-sarnese, per celebrare al meglio questo importante anniversario ha organizzato una due giorni di puro divertimento con le cantanti dell’ultima edizione della scuola più famosa d’Italia: il talent di canale 5 “Amici”.

Il Programma

SABATO 22 GIUGNO dalle ore 18 - MARTINA GIOVANNINI si esibirà in un minilive e incontrerà i fans per foto e autografi.

DOMENICA 23 GIUGNO dalle ore 18 - LIL JOLIE presenterà il suo nuovo album “La vita non uccide” cantando alcuni brani, al termine firmerà le copie dell’album e incontrerà i fans per foto e autografi.



Ma la festa non finisce qui: DOMENICA 23 GIUGNO, a seguire l’esibizione dell’artista, ci sarà il taglio e la degustazione della MAXI TORTA da 100 KG realizzata dalla pasticceria Royal in sinergia con gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Pagani “Marco Pittoni”.

Gli eventi sono gratuiti.