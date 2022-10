La Certosa di Padula visitabile nel ponte di Ognissanti

Apertura straordinaria per la Certosa di Padula, che sarà visitabile per tutti i giorni del ponte di Ognissanti. Il complesso, patrimonio dell'Unesco, sarà aperto dunque il 31 ottobre, l'1 ed il 2 novembre (chiusura posticipata a giovedì).

La Certosa di Padula

La splendida Certosa di Padula, fondata da Tommaso di San Severino nel 1306, è il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente barocco. Riconosciuta nel 1998 patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, la Certosa di Padula è il primo monastero certosino ad essere sorto in Campania e uno dei più sfarzosi complessi in stile barocco presenti in Italia. Inoltre, grazie alla sua vasta estensione, è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia.