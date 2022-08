Padula, tre giorni di festa per Carlo V: il programma dell'evento

Al via domani a Padula, nella Certosa di San Lorenzo, Padula in festa per Carlo V, una tra le più antiche rievocazioni storiche del Vallo di Diano giunta alla venticinquesima edizione. Tema dell'evento: la solenne accoglienza dell’Imperatore Carlo V in Certosa, i festeggiamenti e gli onori riservati al sovrano di ritorno dalla vittoriosa spedizione del 1535 contro i Barbareschi e la pantagruelica imbandigione che i monaci certosini allestirono in suo onore insieme alla famosissima frittata delle mille uova.

Il programma

Appuntamento lunedì 8 agosto a partire dalle ore 20. Ricco il programma fra musica popolare (8 e 9 agosto)e stand gastronomici con pietanze tipiche dell’epoca. Il 10 agosto il gran finale con la rievocazione dell’arrivo e dell’accoglienza di Carlo V. In tale occasione si terrà la preparazione e la degustazione della Frittata delle mille uova.