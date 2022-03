Festival delle arti per la legalità: è tutto pronto a Padula

Sabato 5 marzo si terrà a Padula, presso la Certosa di San Lorenzo, a partire dalle ore 9, “Il festival delle arti per la legalità”. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa “Nova Civitas”, ha lo scopo di sensibilizzare adulti e adolescenti sui temi connessi alla criminalità? organizzata.

Il programma

L’evento si dividerà? in due parti. La prima si svolgerà? durante la mattina e nel primo pomeriggio e sara? rivolta alle scuole, in particolare ai ragazzi delle ultime classi del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula e agli alunni del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. Gli studenti assisteranno allo spettacolo “Le regole del gioco” (vincitore del premio “Miglior testo” e “Migliore spettacolo per la giuria popolare” alla rassegna Pan Teatro del Teatro Madre arte di Villaricca) e parteciperanno al successivo dibattito condotta da “Libera Contro Le Mafie”. Nel primo pomeriggio seguirà? una masterclass, aperta al pubblico e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Padula, tenuta dal professore di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, Marcello Ravveduto, sull’immaginario collettivo della camorra attraverso i linguaggi artistici (cinema, fiction, musica, letteratura), nella quale i ragazzi saranno coinvolti attivamente. La seconda parte si svolgerà? di sera e sara? aperta al pubblico: verranno presentati i romanzi della saga degli Esposito “Benvenuti in casa Esposito”, “Bentornati in casa Esposito“ e “Tutti matti per gli Esposito” dello scrittore Pino Imperatore, che trattano il tema della camorra con toni umoristici; il primo romanzo della serie, infatti, ha ispirato l’omonimo film uscito nelle sale nel 2021.

L'impegno sociale

In questa sede, alcuni esponenti di Libera, con il contributo del socio Davide Bottiglieri, modereranno l’incontro, dando la possibilità? al pubblico di interagire, rivolgendo domande ed esprimendo opinioni sull’argomento. Partner dell’evento sono la cooperativa “Nova Civitas”, l’officina artistica “Vitruvio Entertainment”, l’Associazione “Joe Petrosino”, il Comune di Padula, con la partecipazione di “Libera Contro Le Mafie”. Di mattina, alle ore 9, arrivo e sistemazione dei ragazzi in aula consiliare, ore 9.30 saluti istituzionali (Comune, Nova Civitas soc. coop., Libera, Liceo Scientifico), ore 10 rappresentazione spettacolo teatrale “Le regole del gioco” (di Danilo Napoli e Antonietta Barcellona, regia di Antonietta Barcellona, attori Danilo Napoli, Antonietta Barcellona e Carlo Cutolo), ore 11.30 introduzione ai temi della legalità? e interventi dei rappresentanti di Libera (Riccardo Cristian Falcone e Anna Garofalo) con parenti delle vittime della mafia, ore 13 pausa pranzo, ore 14.30 masterclass, aperta al pubblico e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Padula, del prof. Marcello Ravveduto sull’immaginario collettivo del camorrista nell’arte, ore 16:30 saluti del Presidente dell’Associazione Joe Petrosino Vincenzo La Manna ed intervento di Nino Melito sull’arte del travestimento di J.Petrosino per combattere la criminalità?, ore 17 fine delle attività? per i ragazzi e rientro. Il programma serale: alle ore 18.30 saluti istituzionali (Comune, Nova Civitas soc. coop., Libera, Ass.n Joe Patrosino); presentazione dei libri “Benvenuti in casa Esposito” - “Bentornati in casa Esposito” e “Tutti matti per gli Esposito” di Pino Imperatore - Dibattito con l’autore e alcune personalità? legate al tema del Festival. Modera Davide Bottiglieri (socio/vice-presidente della Coop. Nova Civitas e responsabile editoriale della Vitruvio Entertainment).