“Capodanno Cetara Reload”: musica e divertimento per accogliere il 2023

Cetara si prepara a salutare il nuovo anno con l’ottava edizione di “Capodanno Cetara Reload”. L'appuntamento è in Piazza San Francesco, che farà da palcoscenico a una serata di gran festa e allegria nella magia del borgo e delle sue bellezze, rese ancora più suggestive dalle lucine natalizie a incorniciare il paesaggio. Dallo scoccare della mezzanotte, un brindisi augurale darà il via allo spettacolo tanto atteso, a suon di musica ed esibizioni dal vivo, in collaborazione con Endless Organization, Forum dei Giovani di Cetara, Amici del Forum, Rich&Bitch che hanno sostenuto l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento.

Il programma

Ci penserà il live show di Luna Palumbo e la sua band a riscaldare i motori. E, ancora, sarà divertimento la parola d’ordine ad accompagnare i più giovani, pronti a scatenarsi fino a notte fonda, in una discoteca a cielo aperto animata dal dj set di Anthony Masturzo, direttamente dal Music on The Rocks di Positano, per cedere il passo a Peter Torre, dj producer che vanta ottimi ascolti sulla piattaforma Spotify. Ma non è tutto, la serata si arricchisce dei ritmi scanditi da Gaetano Spera Voice & Fabiolino Dj, resident from Nautilus Club di Giovinazzo (Ba). Tra speranze e buoni propositi, grazie all’animazione di Frank and Maddy by Art Accademy, il pubblico sarà completamente travolto dal calore di un’atmosfera sognante per accogliere il prossimo futuro al meglio.