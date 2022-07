"Charlot Giovani": all'Arena del Mare la gara dei comici esordienti

Tutto pronto per “Charlot Giovani”, la gara dei comici esordienti che si terrà mercoledì 20 luglio all’Arena del Mare di Salerno e che è inserita nel programma della 34esima edizione del Premio Charlot.

Il programma

I comici arrivano da tutta Italia e sono stati selezionati da Gianluca Tortora ed Alessio. A decretare il vincitore come sarà il pubblico presente. La giuria tecnica, invece, assegnerà invece il premio della critica. Accompagnati dai Villa per Bene che condurranno la serata, sul palco si sfideranno: I doppiosenso (duo composto da Nunzio Amato Cicciano di Napoli e Antonio Juliano di San Giuseppe Vesuviano), Emanuele Campasano di Pomigliano d’Arco, Chiara Anicito di Paternò (Catania), Massimiliano Samaritani detto Max di Bareggio (Milano), Luisanna Vespa di Roma, il duo composto da Simone Gallo di Cecina (Li) e Andrea D’Andreagiovanni di Pescara, e Nikolas Albanese di Rho. Padrino della gara sarà Alessandro Bolide, comico partenopeo, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a programmi a“Made in Sud. Ospite della serata sarà invece l’imitatore e cantante Luca Virago, che delizierà il pubblico con canzoni del repertorio di Baglioni, Zero, Morandi, Vasco e molti altri.