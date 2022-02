“Chi è di scena?”, sei spettacoli alla Sala Le Muse di Baronissi: la presentazione al Comune

Mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 10.30, nella sala giunta del Comune di Baronissi si presenta la terza edizione della rassegna “Chi è di scena?” che dal 12 febbraio si svolgerà negli spazi di Sala Le Muse a Baronissi (via Sant’Andrea, 67). Alla conferenza interverranno Gianfranco Valiante, il sindaco di Baronissi; Gaetano Stella, direttore dell’Accademia dello Spettacolo e del Musical, e Alessandro Caiazza, direttore organizzativo Gruppo Le Muse.

I commenti

Sei sono gli spettacoli in cartellone che affondano le radici nel terreno fertile delle arti e che rimettono al centro della scena il teatro, la musica e la danza. Sala Le Muse diventerà da febbraio ad aprile il luogo nel quale si ritroveranno prime produzioni e piacevoli ritorni. “È motivo di grande soddisfazione salutare l’apertura della nuova stagione della Sala Le Muse – dice il sindaco Valiante - Un luogo di cultura e socialità di grande importanza per il territorio e una stagione che vuole anche essere un segno di speranza: un nuovo inizio che ci permette di lasciare dietro le spalle un periodo davvero complicato”.“Nel costruire la stagione siamo partiti dal titolo, Chi è di scena? – spiega Gaetano Stella – una domanda che ha in sé l’idea di una ricerca sul chi siamo ed è per questo che con grande piacere sono presenti alcune compagnie storiche salernitane così come i nuovi nomi di un teatro che guarda avanti con grande determinazione”.