Curiosi, golosi e intolleranti: la chef Cristina De Vita cucina chiacchiere vegane

Sabato 13 febbraio, dalle ore 10.30 alle 17, si preparano chiacchiere vegane presso l'Orto biologico di via Settembrini, a Salerno. Gli organizzatori sono pronti a svelare la ricetta ed i segreti per realizzarle "buone, leggere, quelle dolci che a Carnevale non possono mancare".

I dettagli

Sarà organizzato uno speciale laboratorio di cucina tenuto dalla Vegan chef Cristina DeVita, cuciniera vegana, che "sfornerà" tutti i segreti per la preparazione di questo delizioso dolce in chiave plant based e con l'opzione gluten free. L'evento durerà l'intera giornata durante la quale ci saranno tre appuntamenti specifici per seguire la lezione dall'inizio alla fine. I turni sono fissati alle ore 10, 12, 17.