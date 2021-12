Paestum Christmas Experience 2021/2022: il villaggio di Natale nell'ex Tabacchificio

L’ex Tabacchificio, con il Villaggio di Natale di Capaccio Paestum, sarà il cuore della Paestum Christmas Experience 2021/2022. Si terrà domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 16.30, il taglio del nastro dell’evento natalizio che animerà, fino al 6 gennaio, lo storico immobile di Cafasso. L’ex Tabacchificio, reduce dal successo della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospiterà una kermesse natalizia ricca di eventi e attrazioni per adulti e bambini offrendo un’occasione di svago e di divertimento all’insegna dei suoni e dei sapori della tradizione cilentana. A curare l’allestimento del Villagio di Natale è la società “Realizzazioni la Bottega”, che si è aggiudicata la gara indetta da Istituzione Poseidonia, la società partecipata che si occupa delle attività di marketing turistico della Città di Capaccio Paestum.

Le curiosità

Tante le attrazioni presenti nel Villaggio, a iniziare dal Christmas Market, un vero mercato cilentano delle eccellenze artigiane, un percorso dove scoprire il meglio della manifattura artigianale, dell'enogastronomia locale e regionale. Grande attenzione sarà riservata ai piccoli: per loro è previsto un tour nel villaggio degli Elfi, animatori del “Christmas Land” che accoglierà bambini e ragazzi con diverse iniziative: il volo delle mongolfiere, l’ufficio postale degli Elfi, la fabbrica dei giocattoli, la cucina degli Elfi, la casa di Babbo Natale. Non mancheranno laboratori, spettacoli, letture e scritture di favole. Presente nel Villaggio anche il Christmas Food&Beverage, uno spazio che raccoglie ristoranti, bistrot, pizzerie, pub e bar dove il mondo dell’enogastronomia si esprime offrendo il meglio della cucina tradizionale e non. Presenti anche un Christmas Hub, una open zone destinata agli eventi artistici e culturali. Grazie anche alla collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio, all’interno dell’area Hub Experience saranno proposti spettacoli, recite, saggi, laboratori e intrattenimento per il pubblico. Accanto agli appuntamenti a sfondo natalizio, anche quelli culturali: concerti, presentazioni di libri, show cooking, mostre ed estemporanee di disegno. Si svolgeranno iniziative collaterali, degustazioni e dimostrazioni dal vivo nello Spazio Terra Cilenti, una vetrina per la promozione e valorizzazione del territorio e della saggezza culinaria cilentana.

Parla il sindaco Franco Alfieri