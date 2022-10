"Ci vediamo venerdì", serata in maschera

Rete dei Giovani per Salerno presenta "Ci vediamo venerdì", il party in maschera a tema Alice in Wonderland, in collaborazione con l'autrice Maria Cristina Folino. L'evento è ispirato al tema del libro "Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie" (Edizioni Dialoghi).

La festa a tema, con ingresso libero, si svolgerà VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 21.00 presso il Foyer Café del Teatro Nuovo Salerno

Nell'occasione sarà possibile degustare bevande e pasticcini presso l'Angolo del Tè e conoscere meglio l'autrice e il suo "saggio pop" di recente pubblicazione, ispirato a una delle fiabe più famose al mondo, nonché ai film Disney.

Ulteriori informazioni su https://www.facebook.com/giovanisalerno



Contatti:



contatto@giovanisalerno.it